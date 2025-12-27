Киевский режим сам начал войну еще в 2014 году, а Россия лишь пытается ее закончить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск.

Он напомнил, что все началось с государственного переворота в Киеве в 2014 году. Россия еще тогда просила предоставить законное право на самоопределение жителям юго-востока Украины, которые не признали результаты переворота. Но Москву не послушали, констатировал Путин.

