Путин высказался о темпах наступления ВС России

Президент России Владимир Путин отметил высокие темпы наступления Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

«Хорошими темпами, действительно, осуществляется создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей», — отметил он.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту о наступлении российских войск по всем направлениям фронта. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки остановить продвижение ВС России.

В ходе боев за Гуляйполе уничтожено свыше батальона живой силы ВСУ

Также стало известно о взятии под контроль Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР) и Гуляйполя в Запорожской области.