В Госдуме предупредили о возможных провокациях Киева в Новый год

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил, что Киев может предпринять попытки провокаций в Новый год.

Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«От [президента Украины Владимира] Зеленского можно ожидать все что угодно и от его наставников. Наши спецслужбы и вооруженные силы будут работать в усиленном режиме», — отметил Колесник.

При этом депутат призвал граждан не поддаваться панике, а лишь проявлять бдительность.

«Смотреть по сторонам. Не поднимать никакие предметы, даже самые заманчивые, например, кошельки, пачки денег, внезапно оказавшиеся на пути. Мы же уже помним, какие были террористические акты. Но, я думаю, что наши спецслужбы обеспечат безопасность наших граждан. Для этого они и существуют», — добавил он.

Киев готовится к провокации с Чернобыльской АЭС

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева рекомендовала россиянам провести Новый год, 31 декабря и 1 января, в кругу близких, а также воздержаться в эти дни от прогулок по местам массового скопления людей.