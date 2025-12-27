Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео, на котором в день празднования Рождества на Украине участники в языческих костюмах признались, что не знают, кто такой Иисус Христос.

Захарова в Telegram-канале прокомментировала видео с празднования Рождества на Украине.

В ролике запечатлены люди в масках козла, смерти и ангела, которые признаются, что не знают, кто такой Иисус Христос, а участие в праздновании связано со сбором средств для штурмовой бригады.

«Кто такой Иисус Христос, чье рождение и стало Праздником христиан, они не в курсе, так как Володимир Олександрович Швондер им не рассказал», – отметила Захарова.

Власти Украины решили отмечать 7 января профессиональный праздник программистов вместо традиционного православного Рождества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти указывает на его озлобленность и неадекватность.