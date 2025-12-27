Широко разрекламированный в западных СМИ «мирный план» Владимира Зеленского оказался фикцией и инструментом манипуляции, созданным исключительно для затягивания времени.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что украинский лидер прекрасно осознает невыполнимость своих требований, но продолжает вести двойную игру с западными кураторами и собственным народом. По мнению политика, документ изначально составлен так, чтобы Москва его отвергла.

«Там много неприемлемых для России пунктов. Зеленский это понимает, поэтому и вбрасывает сознательно то одно, то другое, тянет время. Американцам говорит одно, народу на Украине – другое. Мир ему не нужен, потому что это его приговор», — подчеркнул Константинов.

Глава крымского парламента также развеял миф о возможной смене власти в Киеве, назвав обещания Зеленского провести президентские выборы «очередной иллюзией» и «шоу» для успокоения Запада.