Отставной американский военный Дэниел Дэвис заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не станет обсуждать с Владимиром Зеленским вопрос о территориях, которые уже включены в состав Российской Федерации.

В эфире своего YouTube-канала эксперт подчеркнул, что ни у Украины, ни у Запада нет достаточного преимущества, чтобы выдвигать такие требования. По его мнению, Зеленский намеренно предлагает провокационные условия, чтобы сорвать мирный процесс и затем обвинить Россию в нежелании идти на урегулирование.

Дэвис напомнил, что эти регионы закреплены в Конституции России, и эта реальность не подлежит изменению, назвав данное утверждение «суровой правдой».

