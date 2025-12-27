Только полностью демократические выборы способны легализовать Киев как подписанта соглашений. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, его слова приводят «Известия».

«Только голосование с соблюдением всех демократических норм может легализовать сторону Украины как подписанта мирных соглашений», — назвал способ Мирошник.

В МИД России назвали условие справедливых выборов на Украине

По его словам, выборы станут одним маленьким шагом в большом процессе урегулирования.

Ранее на Украине прокомментировали подготовку украинского лидера Владимира Зеленского к президентским выборам. Ее описали фразой «идет на ощупь».