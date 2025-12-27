Пушков заявил о нежелании Трампа выйти из украинского урегулирования

Президент США Дональд Трамп не собирается отойти в сторону в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, американский лидер не даст украинскому конфликту развиваться без его участия, так как президент США вовлечен в процесс.

«Для Трампа ставки по-своему тоже высоки: он сделал заявку на ключевую роль в урегулировании должен ей соответствовать. Уйти — означает показать, что не справился. Эго Трампа вряд ли такое допустит», — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что в год выборов в Конгресс Трампу необходим результат. Урегулирование конфликта на Украине станет для американского лидера предварительным итогом президентства.

Ранее Трамп сообщил, что вскоре планирует провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.