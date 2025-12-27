Путин вошел в топ-5 самых упоминаемых людей во французских СМИ

Президент России Владимир Путин занял четвертое место в топе самых упоминаемых персон во французских средствах массовой информации (СМИ) по итогам 2025 года. Об этом сообщило издание Ouest-France со ссылкой на результаты исследования компании Tagaday.

Глава российского государства опередил лидера французской правой партии «Республиканцы» и бывшего главу Министерства внутренних дел (МВД) Брюно Ретайо, он располагается на пятой строчке рейтинга. А также действующего премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню (шестое место) и президента Украины Владимира Зеленского (седьмое место).

Третью строчку топа занял бывший глава кабмина Франции Франсуа Байру, второе место у президента Франции Эммануэля Макрона, а вот лидером рейтинга стал президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что обновился рейтинг Владимира Путина среди россиян, его работу на посту президента одобряют 79 процентов жителей страны.