Появились данные о перестановке в руководстве Верховного суда России

Lenta.ru

На должность первого заместителя председателя Верховного суда (ВС) России претендует Владимир Давыдов, возглавляющий уголовную коллегию высшей судебной инстанции страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

© РИА Новости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России на заседании 29 декабря рассмотрит заявление судьи Давыдова о рекомендации на должность первого зампреда ВС, уточняет Петра Серкова, который ушел в отставку 8 декабря.

Владимир Давыдов представляет «старую гвардию» в ВС, в котором он начал работать с 1999 года. В 2014 году он был назначен заместителем председателя ВС — председателем Судебной коллегии по уголовным делам. На этом перестановки в судебной системе не закончатся.

В его кресло пересядет Николай Тимошин, который возглавляет ВККС. Соответствующее заявление также будет рассмотрено на предстоящем заседании ВККС. Еще в повестке заявление судьи Олега Нефедова на должность заместителя председателя Верховного суда — председателя Дисциплинарной коллегии ВС РФ. Сейчас он возглавляет судебный состав коллегии по административным делам ВС.