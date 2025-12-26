Появились данные о перестановке в руководстве Верховного суда России

На должность первого заместителя председателя Верховного суда (ВС) России претендует Владимир Давыдов, возглавляющий уголовную коллегию высшей судебной инстанции страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России на заседании 29 декабря рассмотрит заявление судьи Давыдова о рекомендации на должность первого зампреда ВС, уточняет Петра Серкова, который ушел в отставку 8 декабря.

Владимир Давыдов представляет «старую гвардию» в ВС, в котором он начал работать с 1999 года. В 2014 году он был назначен заместителем председателя ВС — председателем Судебной коллегии по уголовным делам. На этом перестановки в судебной системе не закончатся.

В его кресло пересядет Николай Тимошин, который возглавляет ВККС. Соответствующее заявление также будет рассмотрено на предстоящем заседании ВККС. Еще в повестке заявление судьи Олега Нефедова на должность заместителя председателя Верховного суда — председателя Дисциплинарной коллегии ВС РФ. Сейчас он возглавляет судебный состав коллегии по административным делам ВС.