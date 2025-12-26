В МИД России прокомментировали возможный развал Украины

Андрей Дуванов

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о возможном распаде Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».

© РИА Новости

По словам Рябкова, сценарий при котором Украина распадется нельзя назвать умозрительным. Впрочем, неизбежным он его тоже не считает — развитие событий, по мнению дипломата, зависит от украинских властей.

«Не все зависит от воли тех, кто сейчас находится у власти в Киеве. Не все зависит от воли даже украинского народа. Мы как страна, защищающая свой глубинный фундаментальный интерес во всех его проявлениях, играем в этом важную роль. Но и к ней тоже не все это можно свести. <...> Я думаю, что сценарий развала, который обсуждается, он не абсолютно умозрительный, но насколько он реалистичен — это вопрос открытый», — заявил он.

