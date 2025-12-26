В МИД России прокомментировали возможный развал Украины

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о возможном распаде Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».

По словам Рябкова, сценарий при котором Украина распадется нельзя назвать умозрительным. Впрочем, неизбежным он его тоже не считает — развитие событий, по мнению дипломата, зависит от украинских властей.

«Не все зависит от воли тех, кто сейчас находится у власти в Киеве. Не все зависит от воли даже украинского народа. Мы как страна, защищающая свой глубинный фундаментальный интерес во всех его проявлениях, играем в этом важную роль. Но и к ней тоже не все это можно свести. <...> Я думаю, что сценарий развала, который обсуждается, он не абсолютно умозрительный, но насколько он реалистичен — это вопрос открытый», — заявил он.

Ранее Рябков заявил, что представители некоторых стран «общаются как в кабаке».