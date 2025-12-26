В МИД рассказали о радикальном отличии мирного плана России и Украины

Версии мирного плана России и Украины радикально отличаются.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков Ольге Скабеевой в эфире программы «60 минут» на «России 1».

«Этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря мы отрабатывали в контактах с американской стороной», — отметил он.

В Москве заявили о приближении решения конфликта на Украине

В этом же эфире Рябков отметил, что решение конфликта на Украине по-настоящему приблизилось. Он подчеркнул, что обсуждать конкретные сроки урегулирования конфликта на Украине некорректно, так как значение имеют не даты, а решение сути вопроса.