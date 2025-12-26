В России предсказали судьбу мощнейшей АЭС на территории Украины

Политолог Евгений Минченко высказался о совместном контроле над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Минченко, ЗАЭС должна контролировать только Россия, либо Россия и США. Передача этого объекта Киеву, по его мнению, являлось бы ошибочным шагом, из-за огромных мощностей станции.

«Контроль над ЗАЭС — это один из ключевых вопросов. Действительно, это одна из крупнейших атомных электростанций на территории Украины. По-моему, даже крупнейшая и мощнейшая. И понятно, что контроль над ней действительно имеет значение. Но большой вопрос, надо ли ее отдавать украинской стороне? Я думаю, что, конечно же, этот важный актив логично оставлять или под российским контролем, или действительно попытаться использовать какой-то формат совместного управления вместе с американцами», — заявил он.

Зеленский потребовал отдать Запорожскую АЭС Украине

Ранее президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской АЭС.