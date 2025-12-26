Захарова обратилась к россиянам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила россиянам, которые на новогодние праздники собираются отдохнуть за границей, купить страховку.

"Очень прошу вас, сейчас будут новогодние праздники, кто-то куда-то поедет, покупайте, приобретайте страховки, - сказала дипломат в эфире радиостанции "Комсомольская правда". - Есть вещи, на которых можно экономить, а есть те, на которых ни в коем случае нельзя экономить".

Захарова вспомнила случай, который произошел в 2024 году с россиянином в Таиланде. Молодой человек разбился на мопеде, местные врачи не давали шансов.

