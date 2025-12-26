В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт контактов между Россией и США, отметив участие Ушакова и ряда представителей Белого дома в этих обсуждениях.

В сообщении указывается, что "специальный посланник Путина, Дмитриев, был вовлечен в обсуждения с американской стороной наряду с помощником Кремля Ушаковым".

На предыдущих выходных Дмитриев провел ряд встреч в Майами с особым представителем президента США Стивом Уиткоффом и супругом дочери американского лидера, Джаредом Кушнером.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что некоторые европейские дипломаты ведут себя, как в кабаке.

Москва планирует внести существенные изменения в мирный план США по Украине.