Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 26 декабря, поделился тем, что он будет делать 1 января.

© Вечерняя Москва

— Планы... Выспаться. И продолжить... Мониторить ситуацию, — сказал Песков журналисту Александру Юнашеву; ответ пресс-секретаря опубликован в его Telegram-канале.

Днем ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин уже поздравил главу Белого дома Дональда Трампа с Рождеством телеграммой. В свою очередь госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио 19 декабря передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову поздравление с Рождеством.

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине 25 декабря. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеопоздравление с Рождеством, пожелав смерти неназванному человеку.

После этого священник, миссионер Стахий Колотвин заявил, что обращение главы киевского режима с трудом можно напрямую отнести к празднику, поскольку большинство украинцев все же отмечают Рождество 7 января.