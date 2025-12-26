Киев постоянно прибегает к уловкам, чтобы получить деньги от стран Запада, это непрекращающаяся практика. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления советника украинского лидера Михаила Подоляка о том, что Украине должны дать деньги на выборы.

«Я не знаю, в какой степени заявление Подоляка отражает официальную точку зрения Киева, поэтому трудно говорить, кто что должен финансировать. Пока из Киева мы заявлений на этот счет не слышали», — отметил представитель Кремля.

Накануне Подоляк заявил, что у Украины отсутствуют необходимые средства для проведения собственных выборов главы государства. По его мнению, финансовое бремя должно быть переложено на иные источники. Подоляк пояснил, что украинское государство в условиях вооруженного конфликта физически неспособно покрыть затраты, связанные с организацией и проведением выборов.

Отдельно советник обратил внимание на вопросы голосования украинцев за границей. Речь идет о 6–8 миллионах граждан, механизм участия которых в выборах должна наработать специальная рабочая группа.

Ориентировочную стоимость предвыборного процесса должна определить специальная рабочая группа в Верховной Раде.

