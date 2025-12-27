Мишустин назначил главой Роскадастра Татьяну Громову

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Роскадастра Татьяну Громову. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Руководителем публично-правовой компании "Роскадастр" стала Татьяна Громова. Распоряжение о ее назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Ранее Громова занимала должность замруководителя Роскадастра. Она занималась координацией работы территориальных органов компании в ДФО и ПФО в части их взаимодействия с другими федеральными органами власти.

Громова окончила Красноярский государственный аграрный университет, является кандидатом экономических наук.

Она занимала разные должности в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству Красноярского края и Управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Красноярскому краю. С 2011 по 2018 год была руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, а после возглавила эту же структуру, но уже в Московской области.