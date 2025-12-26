Коллективный Запад пытается удержать "ускользающее доминирование" с помощью односторонних принудительных мер, но такому подходу нет места в новом миропорядке. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что прерогатива вводить меры подобного характера принадлежит Совету Безопасности ООН, поэтому практика применения таких санкций является посягательством на его уникальные полномочия.

"Все знают, что этим "грешит" коллективный Запад, чаще всего руководствуясь геополитическими мотивами. Односторонние принудительные меры являются серьезным препятствием на пути формирования справедливого и равноправного полицентричного миропорядка. Они служат одним из главных инструментов неоколониальной политики коллективного Запада. Ее цель очевидна - удержать ускользающее доминирование, лишить страны мирового большинства права на самостоятельный политический выбор, замедлить их экономическое, технологическое и промышленное развитие", - подчеркнула она.

Захарова указала, что старания государств-инициаторов представить такие меры в качестве "мирного способа разрешения споров" не выдерживают никакой критики.

"Общеизвестно, что, препятствуя полноценному социально-экономическому развитию государств глобального Юга и Востока, односторонние принудительные меры подрывают усилия по урегулированию кризисных ситуаций, а их неизбирательный характер нарушает основные права и свободы человека, в первую очередь сказываясь на положении наименее защищенных слоев населения, что неоднократно осуждалось в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и Совета по правам человека", - добавила она.

Дипломат также отметила, что в авангарде борьбы с такими односторонними санкциями стоит Группа друзей в защиту Устава ООН, членом которой является и Россия.