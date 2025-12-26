Путин вошел в топ самых популярных личностей в стране ЕС

Президент России Владимир Путин вошел в топ-5 рейтинга самых популярных личностей во Франции. Об этом со ссылкой на Le Parisien сообщает aif.ru.

Так, Путин занял пятое место по упоминаемости в СМИ вместе с бывшим премьер-министром Франсуа Байру и бывшим министром внутренних дел Бруно Ретейло.

Отмечается, что в 2025 году самой медийной личностью страны впервые за время исследования стал не действующий президент Франции — Эммануэль Макрон уступил первое место американскому лидеру Дональду Трампу. Президента США упомянули более 947 тысяч раз, а Макрона — 671 тысячу раз.

Слова Макрона о переговорах с Путиным вызвали вопросы у Евросоюза

При этом в рейтинге всего две женщины. Восьмое место заняла глава «Национального объединения» Марин Ле Пен, а 19 место — певица Санта.