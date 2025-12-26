В России жестко ответили на дерзкий план Зеленского

В Совете Федерации назвали абсолютно невозможным участие западных миротворческих сил в украинском конфликте, прямо назвав эти страны «агрессором и соучастником». Так первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал для портала News.ru заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка о готовности ряда стран НАТО направить на Украину своих военных. По словам сенатора, Россия никогда не даст согласия на подобный сценарий.

«Господин Подоляк в вопросах о миротворческой миссии абсолютно безграмотный, с политической точки зрения, человек. Потому что она подразумевает, что все стороны конфликта готовы на ее проведение. Однако есть еще Россия, которая категорически не приемлет такой вариант развития событий», — заявил Джабаров, посоветовав представителю Киева «перестать провоцировать общество и втягивать европейцев» в свою политику.

Ранее Михаил Подоляк в интервью украинским СМИ сообщил, что Франция, Германия, Турция и Великобритания якобы готовы отправить на Украину миротворческий контингент после завершения конфликта для «сдерживания России». Эта идея является частью обсуждаемого с Вашингтоном мирного плана из 20 пунктов.

Ранее о подготовке подобной миссии сообщал Bloomberg со ссылкой на планы Лондона, а президент Франции Эмманюэль Макрон допускал размещение военных «далеко от фронта». В Анкаре, в свою очередь, заявляли, что для отправки турецких сил необходимо полное прекращение огня и четкое определение полномочий миссии.