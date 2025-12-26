Европейские наемники уже давно находятся на Украине, где обучают украинских солдат и координируют диверсии. Как сообщает «Абзац», об этом заявила официальный представитель МИД РФ, комментируя слова евродепутата Манфреда Вебера об отправке войск на Украину.

Ранее Вебер заявил, что надеется на скорую переброску европейских военных в зону спецоперации для помощи украинской армии. Захарова напомнила, что наемники из стран Европы уже давно там находятся: в виде советников и инструкторов.

«Руководят, обучают, передают координаты, организовывают теракты, диверсии. Лучше бы Вебер рассказал, что с ними случается, как они погибают, попадают в плен, пропадают без вести, становятся по решению судов заключенными с длительными сроками», — заявила Захарова.

В Европарламенте сделали заявление об отправке войск на Украину

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Европе нужен не мир, а продолжение «бойни». По мнению Захаровой, ЕС сам разрушил государственность Украины.