В Госдуме выступили с неутешительным для Украины прогнозом

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что высказывания общественных деятелей Украины могут в итоге привести к тому, что украинские спортсмены останутся одни и будут соревноваться сами с собой. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко призвал отстранить от участия в Олимпийских играх — 2026 страны, которые поддерживают Россию в конфликте.

«Думаю, надо распространить его заявление как можно шире, чтобы эти страны увидели, что он говорит. Эти политические манипуляции уже всем надоели», — посетовала Журова.

По словам депутата, если украинская сторона «хочет Китай, Бразилию, Индию, почти всю Африку отстранить, тогда просто Украина одна соревноваться будет». Сейчас все больше стран, которые, наоборот, хотят с Россией дружить, резюмировала Журова.

До этого Шевченко дал совет украинскому защитнику французского ПСЖ Илье Забарному по общению с россиянином Матвеем Сафоновым. Он попросил соотечественника быть осторожным в контактах с вратарем.

ОИ пройдут в Италии в 2026 году с 6 по 22 февраля. Официальное приглашение от МОК на турнир получили трое россиян — фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, выступающие в одиночном катании, а также ски-альпинист Никита Филиппов.