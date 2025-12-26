СМИ сообщили, что сложнейшие вопросы по Украине остаются нерешенными

Наиболее сложные вопросы в рамках урегулирования конфликта на Украине по большей части остаются нерешенными. Об этом сообщила газета Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника.

Источник издания отметил, что на Западе заинтригованы проходящими переговорами между представителями Москвы, Вашингтона и Киева.

«Но самые сложные вопросы <...> по большей части все еще не решены», — подчеркнул он.

20 и 21 декабря в Майами состоялись переговоры делегации США с коллегами с Украины и из РФ. Встречи проходили отдельно.

Как рассказал участвовавший в переговорах секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров, на консультациях с американскими чиновниками были достигнуты договоренности о дальнейших шагах в рамках урегулирования конфликта и продолжении совместной работы в ближайшее время.

В российско-американских переговорах участвовали специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, специальный посланник главы США Стивен Уиткофф, зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер и сотрудник администрации Джош Грюнбаум. По итогам встречи Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать процессу урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Уиткофф обратил внимание, что РФ по-прежнему полностью привержена достижению мира.