В России оценили перспективы мирного урегулирования на Украине

Перспективы политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине связаны с успехами ВС РФ в зоне боевых действий.

Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью «Парламентской газете».

«На мой взгляд, они [перспективы мира] неразрывно связаны с изменением ситуации на фронте. Это, если хотите, две стороны одной и той же медали. И сегодня ситуация, что бы кто ни говорил, меняется в пользу России, с этим соглашаются во всем мире, даже на Западе. Просто в Европе это не хотят признавать и по-прежнему заявляют, что победа Украины возможна, только бы у киевского режима были деньги и вооружение», — заявил Пушков.

Он напомнил, что в администрации Дональда Трампа пришли к пониманию, что «война была проиграна» Украиной в момент ее начала. Президент США полагает, что у Владимира Зеленского нет козырей, чтобы переломить ситуацию. В связи с этим США постепенно выходят из конфликта.

Сегодня дипломатическое решение конфликта напоминает процесс, «который идет, но не движется к своей цели», считает сенатор. Попутно ВСУ «отступают по всем фронтам», подчеркнул политик. Если Украина не пойдет на мир, учитывающий позиции России, то у Киева и Европы будет еще меньше шансов удержать текущие позиции, отметил Пушков.

19 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия готова и хочет урегулировать конфликт на Украине мирными средствами. При этом Украина, как сообщил президент, отказывается от завершения конфликта мирным путем. Однако, несмотря на это, Киев подает определенные сигналы Москве, что готов вести какой-то диалог, уточнил Путин.