Шадаева попросили организовать точки с бесплатным Wi-Fi по РФ

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву рассмотреть вопрос о создании общественных мест с бесплатным доступом к Wi-Fi по всей стране на фоне массовых отключений мобильного интернета.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо, подготовленное сенатором Шадаеву.

"Прошу вас рассмотреть возможность создания бесплатного публичного Wi-Fi в социальных объектах и общественных пространствах по всей территории Российской Федерации", - говорится в письме.

В условиях отключения мобильного интернета распространение этой практики на всю страну будет позитивно воспринято гражданами, а также обеспечит развитие критически важной инфраструктуры, отметил Гибатдинов.

До этого замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко сообщил, что ведомство намерено создать базу, в которой будут храниться уникальные идентификационные номера (IMEI) всех мобильных устройств россиян. По его словам, это поможет бороться с беспилотниками и снизить необходимость в отключениях интернета.