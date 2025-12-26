Путин раскрыл детали переговоров с США по Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообщества заявил о заинтересованности Соединённых Штатов в осуществлении майнинга криптовалют на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», глава государства также сообщил, что в настоящее время с американской стороной обсуждается вопрос совместного управления ЗАЭС без участия Украины. В рамках этих переговоров рассматривается возможность поставок электроэнергии с станции в республику.

Издание отмечает, что в ходе беседы Путин упомянул украинских специалистов, которые продолжают работать на Запорожской АЭС, но при этом уже получили российские паспорта.

