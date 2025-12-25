Путин заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской АЭС

США заинтересованы в майнинге криптовалют на мощностях Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса, «Коммерсантъ» («Ъ»).

По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают вопрос о совместном управлении объектом энергетики без участия Киева. При этом по инициативе США стороны рассматривают поставки электроэнергии на Украину.

Сенатор Джабаров назвал предложение США по Запорожской АЭС «миной замедленного действия»

Также Путин отметил, что украинские специалисты продолжают работать на ЗАЭС, но «теперь у них российские паспорта».

Ранее Путин предупредил, что Россия может соответствующим образом ответить на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЗАЭС.