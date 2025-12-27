Пушков объяснил желание США присоединить Гренландию

Тема присоединения Гренландии к США звучит реже, но не забыта американским лидером Дональдом Трампом, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Гренландия дает прямой выход на Северный морской путь, который становится ключевым для России и Китая.

«По логике трамповского гипер-реализма, Гренландия — слишком лакомый в геостратегическом плане кусок, чтобы сохранять статус-кво и полностью оставить его незначительной Дании», — написал он.

Ранее назначенный Трампом спецпосланник в Гренландии и также губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что США не планируют «завоевание» острова. Однако до этого Лэндри заявил, что на новом посту постарается присоединить остров к Соединенным Штатам.