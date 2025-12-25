Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине 25 декабря.

© Вечерняя Москва

Закон о переносе празднования одного из главных христианских праздников в связи с переходом на новоюлианский календарь президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 июля 2023 года.

— Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует. Где-то на западе, наверное, празднуют, — передает слова Мединского РИА Новости.

24 декабря украинский лидер опубликовал видеопоздравление с Рождеством, в котором пожелал смерти неназванному человеку. Политик не уточнил, кому конкретно он пожелал смерти в своем поздравлении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что рождественское поздравление Зеленского выглядело некультурно и озлобленно, а сам президент Украины производит впечатление человека, чья адекватность вызывает вопросы, в том числе в контексте принятия политических решений.

В свою очередь руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой заявил, что желать смерти недопустимо в любой день года и подобные слова выходят за рамки нормального публичного высказывания.