Названа причина массового отзыва послов США

Массовый отзыв американских послов свидетельствует о стремлении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа укрепить позиции своей администрации и ослабить влияние разного рода структур, связанных с Демпартией, рассказал журналистам политолог Максим Бардин. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Накануне Reuters сообщило, что десять сенаторов-демократов из комитета по международным отношениям направили президенту письмо с призывом пересмотреть решение об отзыве почти 30 дипломатов.

Парламентарии указали, что подобный шаг может создать вакуум управления в зарубежных миссиях США, чем, по их мнению, способны воспользоваться РФ и КНР.

По мнению Бардина, инициатива американского лидера является частью масштабного переформатирования государственного аппарата.

За десятилетия в американских институтах власти закрепились представители Демократической партии, связанные с крупным бизнесом и бюрократическими кругами, уточнил аналитик.

В связи с этим, заметил политолог, Трамп стремится перераспределить влияние в дипломатическом корпусе и ослабить позиции прежних элит.

По его словам, резкая реакция демократов предсказуема и отражает их попытку сохранить контроль над ключевыми элементами системы госуправления.