Депутата лишили поста в думе после скандала с родами жены

Депутата думы городского округа Тольятти Александра Дорожкина лишили должности председателя комиссии по городскому хозяйству. Причиной стал видеоролик его жены, в котором она рассказала, что родила ребенка в Чили ради паспорта страны, позволяющего «путешествовать во многих странах». В видео она подчеркнула, что страну выбрал ее муж. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в пресс-службе думы.

После того как видеоролик супруги Дорожкина распространился в Сети, он подал заявление о выходе из партии «Единая Россия», которое удовлетворили 16 декабря. При этом политик сохранил мандат и членство в комиссии, которую он ранее возглавлял.

— Его избрали жители Тольятти, депутатом он остался. Освободили от этой должности (руководителя комиссии по городскому хозяйству — прим. «ВМ») и назначили Вадима Гребенькова, другого депутата, председателем этой комиссии, — говорится в сообщении.

Александр Дорожкин сам подал заявление о сложении полномочий председателя комиссии, и 24 декабря во время заседания думы 28 депутатов поддержали его решение, передает РИА Новости.

