Помощь Европейского союза (ЕС) Армении, обещанная в связи с предстоящими выборами, закончится очень плохо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если попросить [главу евродипломатии] Каю Каллас оказать помощь как Молдове, то закончится все очень плохо. Собственно говоря, так это, к сожалению, происходит в Молдове, когда людей друг с другом стравливают», — отметила Захарова.

Представитель МИД также предложила сравнить объем помощи, оказанной Каллас, с тем, что успела сделать для Армении Россия. По словам Захаровой, это поможет понять, должны ли жители Армении слушать главу евродипломатии, которая «науськивает русофобов» на провокации.

Ранее Каллас заявила, что ЕС выделит Армении 15 миллионов евро для противодействия России. По ее словам, средства будут направлены на «повышение сопротивляемости» Армении и «борьбу с внешним вмешательством» перед выборами в парламент.