Захарова предложила построить храм «жертв японского милитаризма»

Андрей Дуванов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила построить храм «жертв японского милитаризма». Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

Во время брифинга с журналистами Захарова заявила, что на территории Токио можно построить подобный храм, чтобы «искупить преступления японского милитаризма». Она также добавила, что к храму «раз в год или чаще» можно направлять подношения.

«Неплохой было бы идеей, на мой взгляд, на территории Японии построить храм жертв японского милитаризма. И раз в год, а можно и чаще, туда направлять жертвенные подношения для того, чтобы искупить собственные преступления, потому что столько, сколько убил японский милитаризм, и как он убивал мирных граждан, даже вообразить сложно», — заявила она.

