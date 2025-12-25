В МИД России отреагировали на дискуссии о ядерном оружии в Японии

Отказ Японии от безъядерного статуса будет являться прямым нарушением ее обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), к которому страна присоединилась в качестве неядерной державы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сама обстановка вопроса о пересмотре трех неядерных принципов, которых Токио придерживается на протяжении полувека, серьезно осложнит ситуацию в Северо-Восточной Азии и неизбежно вызовет, конечно, контрмеры со стороны стран, которым такая линия угрожает», — отметила она.

Ранее в руководстве Японии высказали мнение, что стране необходимо обзавестись ядерным оружием, чтобы она могла сама защищать себя.