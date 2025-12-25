МИД РФ прокомментировал задержание российского судна в Швеции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание российского контейнеровоза Adler в Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила Захарова во время брифинга, задержание российского судна является нарушением международного права. Она добавила, что российская сторона ожидает от Швеции «ответственного подхода», который не приведет к эскалации ситуации.

«Действия шведских властей представляют собой нарушение ряда норм международного морского права. Мы рассчитываем, что Стокгольм впредь проявит ответственный подход, воздержится от шагов, чреватых усилением напряженности в этом регионе. И неплохо было бы извиниться, раз очевидно эти действия затруднили работу экипажа, препятствовали реализации маршрута этого судна и вообще не соотносились с международным правом», — заявила она.

Ранее в Швеции был задержан российский контейнеровоз Adler.