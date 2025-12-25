Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала мэру Киева Виталию Кличко почитать произведения Анны Ахматовой, мемориальные доски в память о которой городские власти планируют демонтировать.

"Мемориальные доски, например, Анне Андреевне Ахматовой тоже пойдут под снос. Мне просто интересно, а Ахматову кто-нибудь из них читал? Кто-нибудь читал "Реквием" Ахматовой? Предельно честный, откровенный, трагичный. Кто-нибудь читал это произведение там, на Украине, из тех, кто принимают в Киевском горсовете подобные решения? Нет, то, что Кличко может уметь читать, мы доказываем. Но вот Ахматову он читал, прежде чем принимать подобное решение?" - поинтересовалась дипломат на брифинге. "Все-таки есть ли остатки какого-то стыда, чтобы вот так позориться на весь мир киевскому режиму? Ну просто же невозможно", - добавила Захарова.

По ее словам, на Украине "полным ходом идет идеологическая обработка киевским режимом оставшегося в стране населения". Официальный представитель МИД указала на решение Киевского горсовета демонтировать 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской и советской политики.