В МИД России рассказали об ожиданиях по кризису между США и Венесуэлой

Россия рассчитывает, что прагматизм президента США Дональда Трампа позволит решить кризис с Венесуэлой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Мы рассчитываем, что присущие президенту США Трампу прагматизм и рациональность позволят найти взаимоприемлемые для сторон решения в рамках международных правовых норм", - сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия поддерживает усилия правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро по защите суверенитета и национальных интересов.

17 декабря Трамп объявил о "полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее". Он признал правительство республики террористической организацией за "кражу" активов Вашингтона, "терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".

Американский лидер пообещал, что военная активность страны вокруг Венесуэлы будет усиливаться: США "не позволят преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред" Америке, а также завладеть нефтью, землей или любыми другими активами, которые "должны быть немедленно возвращены".