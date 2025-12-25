Главные заявления Пескова сегодня: встреча Путина с бизнесом и «малоадекватный» Зеленский

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил сегодня рождественское выступление Владимира Зеленского, а также ответил на вопросы журналистов о встрече президента России Владимира Путина с представителями бизнеса. Главное из заявлений Пескова в материале «Рамблера».

Накануне президент России Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, в которой приняли участие руководители как частных компаний, так и госкорпораций. Также на встрече присутствовали руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина и члены экономического блока правительства.

Встреча с представителями бизнеса

Сегодня, отвечая на вопросы журналистов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин давал поручения правительству по ходу встречи с представителями бизнеса, пишет ТАСС.

«Говорили о тех вопросах, которые интересуют и волнуют бизнес. Выступали сами представители бизнеса, Путин сам комментировал и просил также руководителей экономического блока правительства комментировать их выступления. Поэтому был конструктивный прямой обмен мнениями», - пояснил он.

По словам Дмитрия Пескова, «президент просил правительство проработать ряд вопросов, по ходу встречи «были даны поручения»», сообщило РИА Новости.

Также в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рождественское выступление Владимира Зеленского.

«Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно. Похож на малоадекватного человека», - констатировал Песков.

Официальный представитель Кремля также заметил, что такое выступление Зеленского, в котором он высказал пожелания смерти, ставит вопрос о его способности принимать адекватные решения, пишет РИА Новости.

«Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами», - заявил Дмитрий Песков.

Контакты по делу Винатье*

Россия и Франции контактируют по делу Лорана Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже. Об этом рассказал Дмитрий Песков.

«Это весьма чувствительная сфера. Но я могу подтвердить, что да, действительно было такое поручение президента. Действительно были соответствующие контакты между нашими и французами», - пояснил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Винатье* был задержан в Москве в июне 2024 года. СМИ писали, что он уклонялся от предоставления документов для включения в список иноагентов. Сообщалось, что Винатье* - сотрудник швейцарской негосударственной некоммерческой организации и политолог, специализирующийся на управлении конфликтами. В августе 2024 года он стал фигурантом дела по статье «Шпионаж».

Тема дела Винатье* была поднята во время прямой линии президента России, совмещенной с пресс-конференцией. Журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро задал президенту России Владимиру Путину вопрос о том, может ли семья Винатье* надеяться на обмен или помилование президента. В свою очередь Путин заметил, что будут приняты «все необходимые усилия», если это позволяет закон.

* признан в России иностранным агентом.