Страны Евросоюза (ЕС) выделили Украине 90 миллиардов евро не на установление долгожданного мира, а на продолжение конфликта. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует корреспондент «Ленты.ру».

«Им нужна бойня», — сказала российский дипломат, добавив, что Европа «сама и разрушила государственность Украины».

По словам Захаровой, за этот многомиллиардный долг европейцы с украинцев «будут брать натурой».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи без учета нового кредита в размере 90 миллиардов евро.