Путин подписал указ о проведении Года единства народов России

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 декабря, сообщил, что подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году.

— 2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ, — рассказал российский лидер.

Об этом он заявил во время открытия заседания Госсовета, передает Telegram-канал пресс-службы Кремля.

19 декабря Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, в рамках которого в России появилась новая памятная дата — День памяти жертв геноцида советского народа. Его будут отмечать 19 апреля. По словам авторов инициативы, дату выбрали на основе истории. В частности, 19 апреля 1943 года президиум Верховного совета СССР издал указ, который зафиксировал политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях.

25 ноября Владимир Путин учредил День российской фельдъегерской связи, который будут отмечать 17 декабря.

4 ноября глава государства своим указом установил два новых праздника: День коренных малочисленных народов и День языков народов. Их будут отмечать 30 апреля и 8 сентября соответственно. В документе говорится, что эти праздники призваны помочь в сохранении самобытного образа жизни, культуры, языка и традиций малых народов страны.

