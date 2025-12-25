В Кремле высказались о возможности телефонного разговора Путина 25 декабря

Кремль не исключает возможности телефонного разговора президента России Владимира Путина 25 декабря. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

"Не исключаем во второй половине дня телефонного разговора Путина. Мы вам сообщим, если будет о чем", - сказал он.

Также Песков сообщил, что глава российского государства уже поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством, поэтому телефонный разговор двух лидеров 25 декабря не планируется.

Накануне официальный представитель Кремля заявил, что у жителей Соединенных Штатов фактически уже начались рождественские каникулы. Он отметил, что "там замирает жизнь на это время", однако если возникнет необходимость, телефонный разговор Путина с Трампом будет оперативно согласован.