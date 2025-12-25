В Кремле рассказали о переданном Дмитриевым после встречи в Майами мирном плане

Переданный спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым после встречи в Майами мирный план по Украине анализируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, дальнейшие шаги будут зависеть от решений президента России Владимира Путина.

21 декабря состоялись переговоры между представителями США и России по мирному урегулированию конфликта на Украине. По их окончании Дмитриев заявил, что следующая встреча российской и американской переговорных групп может пройти в Москве.