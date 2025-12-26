Песков: РФ и США уже провели контакт по итогам поездки Дмитриева в Майами

Российское и американское руководство договорились продолжить диалог по украинскому урегулированию после поездки спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Майами. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Условлено продолжать диалог, — указал представитель Кремля.

По словам Пескова, Дмитриев доложил президенту России Владимиру Путину о результатах поездки, информация уже была проанализирована, передает ТАСС.

Ранее Дмитриев рассказал, что у «разжигателей войны» не получилось сорвать переговоры, которые прошли в Майами. 22 декабря он также отметил, что следующая встреча с Соединенными Штатами Америки может состояться в Москве.

22 декабря научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что детали переговоров в Майами с участием спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, спецпосланника главы США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не раскрывали из-за опасений саботажа.