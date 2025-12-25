Украинский президент Владимир Зеленский в своем странном рождественском видеообращении с пожеланиями мучительной смерти показал себя как некультурного, озлобленного и малоадекватного человека.

Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Видели сообщение о странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону решения конфликта политико-дипломатическими средствами», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции.

Его слова передает корреспондент URA.RU. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на странное поздравление Зеленского.

Рождественское обращение Зеленского вызвало возмущение на Западе

Москва занимается сейчас тем, что у нее по плану — сообщением, которое спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев передал Путину по итогам переговоров с американской стороной в США. Так Песков ответил на вопрос о том, знакома ли российская сторона с американским мирным планом.