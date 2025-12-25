Путин поздравил Трампа с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с католическим Рождеством с помощью телеграммы.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков уточнил, что телефонный разговор между лидерами России и США в четверг, 25 декабря, не запланирован.

«Его не будет сегодня. По крайней мере, он не планируется по состоянию на сейчас», — подчеркнул он.

В Кремле высказались о поздравлении Трампа с Рождеством

Ранее стало известно, что Путин поздравил венесуэльского лидера Николаса Мадуро с Рождеством и Новым годом.