Захарова обвинила иноагентов в «подхрюкивании подсвинкам»

Иноагенты пытаются «подхрюкивать», показывая рождественские елки и иллюминации в странах Европы, якобы вопреки прогнозам России. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По словам Захаровой, иноагенты распространили сообщения с якобы ее словами о полном отсутствии украшений в европейских странах на Рождество, которое отмечается 25 декабря в Европе. Однако дипломат заявила, что рождественская иллюминация будет, но в меньших количествах из-за цен на электричество и газ в Европе.

«И тут же иноагентская наша братия начинает, современным языком говоря, "подхрюкивать подсвинкам" о том, что это все неправда, и вот посмотрите, какие елки. Да, елки есть, но вы проверьте, как и кем в Берлине эти елки оплачены», — сказала представитель МИД РФ.

Захарова сообщила, что на рождественские украшения были куплены на денежные средства граждан стран Евросоюза (ЕС). Она отметила, что МИД России отмечает сообщения западных стран о финансовых трудностях при подготовке к празднованию Рождества. Дипломат подчеркнула, что в своих высказываниях она опирается на данные, которые озвучивают сами представители Европы.

