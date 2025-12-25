В России спрогнозировали наступление самого тяжелого времени для Украины
Сейчас для Украины наступает самое тяжелое время, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
Ранее стало известно, что Украина в наступающем 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года — только 400 миллионов долларов.
«Это говорит о том, что устала Америка бросать деньги на ветер. Они же понимают, что никаких возвратов не будет — это повиснет вечным долгом на Украине. А кто там будет у власти потом? Вообще непонятно, с кого спрашивать. Поэтому они чуть-чуть дают им для поддержания какого-то баланса и не более того», — высказался сенатор.
Джабаров уверен, что сокращение объемов помощи со стороны США ослабит Вооруженные силы Украины (ВСУ).
«Я думаю, что сейчас еще пыжатся европейцы, рассчитывая на ворованные деньги, которые они у нас хотят украсть, но а когда поймут, что придется из своего кармана оплачивать, я не думаю, что европейцы такие дурачки, которые будут финансировать Украину в ущерб своим национальным интересам. Поэтому я думаю, что самое тяжелое время сейчас наступает для Украины, потому что они хотят воевать, это видно из всех заявлений, по поведению украинских властей, но хотеть — это одно, а возможностей таких не будет у них», — поделился политик.
Исходя из этого, по его мнению, Украина в ближайшее время будет вынуждена подписать мирное соглашение, состоящее из условий, которые устроят Россию.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. Всего он назвал 20 пунктов. В их числе — предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; соглашение Москвы и Киева о ненападении.