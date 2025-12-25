Захарова высказалась об отношении России к методам Трампа

Президент США Дональд Трамп в своей политике использует различные методы, часть из которых приемлема для Москвы, а другая — нет. Об этом МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

По ее словам, политика Трампа с момента возвращения в Белый дом направлена на спасение США, о чем свидетельствует его лозунг «Сделаем Америку снова великой» (англ. Make America Great Again, MAGA).

«Методы, которыми он действует, разные. Какие-то для нас понятны и в том числе приемлемы, какие-то нет, и это тоже факт. Но то, что он занимается спасением своей страны, (...) — это так и есть», — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты развернули значительные силы спецназа в странах Карибского бассейна в преддверии ожидаемого вторжения в Венесуэлу. Вскоре Дональд Трамп анонсировал наземную операцию по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке.