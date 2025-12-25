Германия не имеет средств для украшения Берлина к Рождеству из-за выбранного ей антироссийского курса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

Как напомнила дипломат, еще летом мэр Берлина заявил о том, что традиционных украшений к Рождеству в городе не будет из-за отсутствия на это средств.

"Вы можете себе представить, речь идет о Германии, которая являлась не просто флагманом для красного словца, она являлась локомотивом всей еэсовской экономики последние несколько десятилетий. Она получила такой мощный заряд по целому ряду направлений: и благодаря своим усилиям, и благодаря той самой кооперации, которую развивала 20-25 лет с нашей страной, получая ресурсы, имея определенные преференции, и опять же, в том числе, благодаря своим технологиям", - сказала она. "Это не стихийное бедствие, это не цунами, это не землетрясение, такое бывает в жизни, когда происходит нечто, что переворачивает твои планы. Нет, это тот путь, который выбрала Германия для самой себя сама, самостоятельно", - добавила представитель российского дипведомства.

Захарова поставила «диагноз» нынешним властям Европы

По словам российского дипломата, иноагенты тут же стали опровергать информацию о том, что Берлин не поставил традиционные рождественские ели.